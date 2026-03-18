«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны Премьер Ирака: война на Ближнем Востоке начала набирать обороты

Война на Ближнем Востоке набирает обороты и создает реальную угрозу инфраструктурным проектам, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. По его словам, которые приводит агентство INA, боевые действия нарушают мировые цепочки поставок, связанные с регионом.

Война обострилась, и все страны находятся в непосредственной опасности, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.