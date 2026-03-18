18 марта 2026 в 19:41

Камера ПДД перепутала водителя с пешеходом

Во Владивостоке камера оштрафовала за телефон водителя вместо пешехода

Во Владивостоке система автоматической фиксации нарушений ПДД ошиблась, выписав штраф за разговор по телефону за рулем девушке-водителю, которая в этот момент вообще не пользовалась гаджетом, передает Telegram-канал KP.RU. Камера перепутала пешехода с мобильным с сидящей за рулем автомобилисткой. Девушка оплатила штраф, но теперь доказывает, что это ошибка.

Тем временем в пресс-службе МВД РФ напомнили, что после приобретения автомобиля у нового собственника есть ровно 10 дней, чтобы обратиться в Госавтоинспекцию для постановки машины на учет. Срок отсчитывается с момента получения прав на автомобиль. Штраф за несвоевременную регистрацию может составить от 1,5 до 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей или лишение прав.

До этого стало известно, что московская система видеоаналитики ЦОДД начала распознавать еще два типа дорожных инцидентов: проведение ремонтных работ и движение пользователей электросамокатов (СИМ) по автомобильным полосам. Теперь более 1,5 тыс. умных камер на ключевых магистралях города в реальном времени фиксируют 15 видов нештатных ситуаций.

Владивосток
водители
ПДД
штрафы
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

