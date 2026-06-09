Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска KP.RU: дошедшая из Москвы до Новосибирска пара удивилась радушию людей

Супруги из Москвы, которые прошли пешком до Новосибирска, признались, что больше всего в дороге удивлялись доброте людей, сообщает KP.RU. Конечной целью москвичей станет Владивосток.

Сибирь нас встретила очень радушно. Когда мы еще выходили из центральной части России, нам говорили: «Чем дальше вы пойдете, тем добрее будут люди». Мы думали: куда еще добрее? Потому что все люди, которых мы встречали на нашем пути, были искренне добрыми и открытыми, всегда готовыми помочь. И Сибирь не стала исключением, — рассказали путешественники.

Также супруги рассказали, что сталкиваются с особенностями разных народов в регионах. Они отметили, что везде есть свои особенности речи.

Ранее сообщалось, что путешественник Федор Конюхов заявил, что в ближайшее время намерен отправиться на плоту к Большому мусорному пятну в Тихом океане, чтобы обогнуть объект по кругу и уточнить его размеры. Считается, что площадь гигантского скопления антропогенного мусора составляет один миллион квадратных километров.