Камеры в Москве научились фиксировать новые нарушения Камеры в Москве научились фиксировать ремонтные работы и самокаты на дорогах

Московская система видеоаналитики ЦОДД начала распознавать еще два типа дорожных инцидентов: проведение ремонтных работ и движение пользователей электросамокатов (СИМ) по автомобильным полосам, рассказали в столичном дептрансе. Теперь более 1,5 тыс. умных камер на ключевых магистралях города в реальном времени фиксируют 15 видов нештатных ситуаций.

Внедрение новых функций помогает оперативно выявлять несогласованные раскопки и опасные маневры водителей самокатов, которые запрещены ПДД. При фиксации таких случаев данные передаются ГАИ и дежурным экипажам, что помогает водителям заранее снизить скорость и безопасно перестроиться.

Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее жителей столицы предупредили, что дорожный камеры могут получить новый функционал для фиксации автомобилей без полиса ОСАГО уже в 2026 году. Гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык пояснил, что реализация этого плана зависит от готовности коллег из ГАИ, в случае их согласия ЦОДД организует процесс администрирования таких нарушений.