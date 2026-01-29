Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:02

Камеры в Москве научились фиксировать новые нарушения

Камеры в Москве научились фиксировать ремонтные работы и самокаты на дорогах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московская система видеоаналитики ЦОДД начала распознавать еще два типа дорожных инцидентов: проведение ремонтных работ и движение пользователей электросамокатов (СИМ) по автомобильным полосам, рассказали в столичном дептрансе. Теперь более 1,5 тыс. умных камер на ключевых магистралях города в реальном времени фиксируют 15 видов нештатных ситуаций.

Внедрение новых функций помогает оперативно выявлять несогласованные раскопки и опасные маневры водителей самокатов, которые запрещены ПДД. При фиксации таких случаев данные передаются ГАИ и дежурным экипажам, что помогает водителям заранее снизить скорость и безопасно перестроиться.

Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее жителей столицы предупредили, что дорожный камеры могут получить новый функционал для фиксации автомобилей без полиса ОСАГО уже в 2026 году. Гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык пояснил, что реализация этого плана зависит от готовности коллег из ГАИ, в случае их согласия ЦОДД организует процесс администрирования таких нарушений.

Москва
Дептранс
камеры
ПДД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.