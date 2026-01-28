Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:47

Пробки в Москве почти достигли максимума

В Москве зафиксированы девятибалльные пробки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов, гласит информация сервиса «Яндекс. Пробки». Отмечается, что заторы наблюдаются почти на всех центральных улицах, бульварах, набережных, а также на вылетных магистралях и МКАД.

В Telegram-канале столичного дептранса отметили, что движение было перекрыто на Тверской улице в районе дома 9. В ведомстве также посоветовали использовать Садовое кольцо и Бульварное кольцо для объезда.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что снегопад в Москве продлится до 29 января. По ее словам, циклон южного происхождения с малоподвижным фронтом определил погоду. Ему блокирует путь мощный антициклон, из-за чего осадки будут идти практически непрерывно двое суток, и лишь затем снегопад начнет ослабевать.

Также стало известно, что цены на такси в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса. Так, стоимость одной поездки увеличилась в 2–3,5 раза. Приложение «Яндекс Такси» предупредило, что заказов было значительно больше, чем свободных машин.

Москва
пробки
движение
Дептранс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.