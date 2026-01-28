Пробки в Москве почти достигли максимума

Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов, гласит информация сервиса «Яндекс. Пробки». Отмечается, что заторы наблюдаются почти на всех центральных улицах, бульварах, набережных, а также на вылетных магистралях и МКАД.

В Telegram-канале столичного дептранса отметили, что движение было перекрыто на Тверской улице в районе дома 9. В ведомстве также посоветовали использовать Садовое кольцо и Бульварное кольцо для объезда.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что снегопад в Москве продлится до 29 января. По ее словам, циклон южного происхождения с малоподвижным фронтом определил погоду. Ему блокирует путь мощный антициклон, из-за чего осадки будут идти практически непрерывно двое суток, и лишь затем снегопад начнет ослабевать.

Также стало известно, что цены на такси в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса. Так, стоимость одной поездки увеличилась в 2–3,5 раза. Приложение «Яндекс Такси» предупредило, что заказов было значительно больше, чем свободных машин.