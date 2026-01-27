Цены на такси в Москве начали «кусаться» Цены на такси в Москве и Подмосковье выросли почти в 3,5 раза из-за метели

Цены на такси в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса, убедился корреспондент NEWS.ru. Так, стоимость одной поездки увеличилась в 2-3,5 раза. Приложение «Яндекс такси» предупреждает, что заказов сейчас значительно больше, чем свободных машин.

Плохая погода. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте, — говорится в оповещении.

При этом все зависит от местоположения и спроса: там, откуда хотят уехать больше людей, цена, соответственно, будет значительно выше. По данным сервиса «Яндекс карты», сейчас в российской столице — девятибалльные пробки. Затруднения движения наблюдаются не только в центре города, но и на МКАД.

Ранее сообщалось, что Москва и область утопают в снегу после мощной метели, которая обрушилась на регион в ночь на 27 января. Утром местные жители обнаружили заметенные улицы, а вместо припаркованных автомобилей — огромные сугробы. В столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь предупредил, что температура воздуха в Москве опустится до −15−20 градусов в ночь на 30 января. А в субботу, 31 января, столбик термометра перейдет отметку в −23 градуса.