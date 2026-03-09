Зимняя Олимпиада — 2026
Ливанская ракета упала в центре Израиля

Израиль Израиль Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press
Запущенная с территории Ливана ракета упала в центральной части Израиля, еще несколько боеприпасов перехватили ВВС, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. Падение зафиксировали в незаселенной местности.

Зафиксировано несколько ракет, перелетевших через границу после запуска в Ливане. ВВС перехватили несколько из них, а несколько ракет упало в незаселенной местности. Кроме того, поступило уведомление о падении ракеты в центральной части страны, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана против «Хезболлы». Подразделения ЦАХАЛ вошли в приграничные районы для уничтожения военных объектов и живой силы шиитского движения.

До этого в ЮНИСЕФ сообщили о массовом исходе населения из зоны ливано-израильского конфликта. Почти 700 тыс. человек, включая 200 тыс. детей, покинули свои дома с момента эскалации 2 марта. По данным фонда, за последнюю неделю в Ливане ежедневно гибло более 10 детей.

