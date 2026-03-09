Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:51

Израильские солдаты перешли границу соседней страны

В ЦАХАЛ заявили о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: JINI via Xinhua/XinHua/Global Look Press
Ограниченная наземная операция против шиитского движения «Хезболла» на южной территории Ливана началась силами подразделений израильской армии, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Отряды зашли в южные районы соседней страны для обнаружения и ликвидации живой силы противника.

Подразделения ЦАХАЛ начали целенаправленную и ограниченную операцию в районе юга Ливана с целью обнаружения и уничтожения террористов и ликвидации военных объектов «Хезболлы», — сказано в сообщении.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфа подвергся нападению со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла». Представители движения уточнили, что атака была совершена в субботу, 7 марта, при помощи ударных БПЛА.

До этого множество объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в долине Бекаа попали под удар израильской армии. Военные сообщили об уничтожении складов с вооружением, ракетных установок и штабных центров. Согласно полученным данным, в момент налета в пунктах управления находились двое командиров элитного подразделения «Радван».

ЦАХАЛ
Хезболла
Израиль
военная операция
