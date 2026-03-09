В России запретили информацию об изготовлении бомбы из мыла Суд в Москве запретил сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла

Останкинский районный суд Москвы заблокировал сайт с инструкциями по изготовлению взрывчатки из подручных средств, в том числе из мыла, пишет Telegram-канал Baza. В решении говорится, что страница содержит сведения, которые могут быть применены для совершения различных преступлений.

Судебные органы усмотрели в распространении подобной информации прямую угрозу общественной безопасности. Также в решении говорится об угрозе терактов.

Ранее срок в семь лет колонии получил 34-летний гражданин России за попытку переправить в Подмосковье большую партию оружия и взрывчатых веществ. Сотрудники УФСБ по Смоленской области вовремя пресекли эту преступную деятельность. Оперативники установили в ходе расследования, что мужчина действовал по прямому указанию украинских спецслужб.

До этого в Ростове-на-Дону задержали 15-летнего школьника по подозрению в изготовлении самодельной бомбы по заданию из Украины. Следствие утверждает, что подросток вел переписку с кураторами из СБУ через мессенджер и занимался сборкой взрывчатки прямо в своей квартире. Во время проведения обыска в его жилье на улице Зорге силовики нашли взрывчатые смеси из химикатов.