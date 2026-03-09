Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:51

В России запретили информацию об изготовлении бомбы из мыла

Суд в Москве запретил сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Останкинский районный суд Москвы заблокировал сайт с инструкциями по изготовлению взрывчатки из подручных средств, в том числе из мыла, пишет Telegram-канал Baza. В решении говорится, что страница содержит сведения, которые могут быть применены для совершения различных преступлений.

Судебные органы усмотрели в распространении подобной информации прямую угрозу общественной безопасности. Также в решении говорится об угрозе терактов.

Ранее срок в семь лет колонии получил 34-летний гражданин России за попытку переправить в Подмосковье большую партию оружия и взрывчатых веществ. Сотрудники УФСБ по Смоленской области вовремя пресекли эту преступную деятельность. Оперативники установили в ходе расследования, что мужчина действовал по прямому указанию украинских спецслужб.

До этого в Ростове-на-Дону задержали 15-летнего школьника по подозрению в изготовлении самодельной бомбы по заданию из Украины. Следствие утверждает, что подросток вел переписку с кураторами из СБУ через мессенджер и занимался сборкой взрывчатки прямо в своей квартире. Во время проведения обыска в его жилье на улице Зорге силовики нашли взрывчатые смеси из химикатов.

Мыло
суды
бомбы
взрывчатка
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.