Фон дер Ляйен заявила о непредвиденных последствиях войны в Иране Фон дер Ляйен: последствия войны в Иране наблюдаются уже сегодня

Ближневосточный конфликт породил непредвиденные последствия, создав неопределенность в энергетической, финансовой и торговой сферах, а также в вопросах транспорта и миграции, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. По словам политика, эти эффекты уже наблюдаются сегодня, передает РИА Новости.

Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями. И эти последствия видны уже сегодня — будь то в энергетике и финансах, торговле, транспорте или миграции населения, — говорится в заявлении.

Ранее она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе заявила, что объединению необходимо срочно пересмотреть свои институты и внешнеполитическую стратегию. По словам политика, действующие механизмы принятия решений и европейская доктрина требуют проверки на соответствие современным реалиям.

Кроме того, специальный представитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что обновление нефтяных цен до многолетних максимумов наглядно демонстрирует ошибочность политики Брюсселя по отказу от российских энергоресурсов. По мнению инвестиционного представителя, в условиях дорогой нефти отечественное сырье вновь станет критически важным для европейской экономики.