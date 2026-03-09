Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:15

Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины

Handelsblatt: Германия нарастила экспорт оружия благодаря конфликту на Украине

Фото: Wolf von Dewitz/dpa/Global Look Press
Германия воспользовалась конфликтом на Украине, чтобы укрепить свои позиции в оружейной отрасли, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на отчет Стокгольмского института международных исследований. В частности, ФРГ нарастила поставки оружия на мировой рынок. На сегодняшний день почти 25% немецкого экспорта оружия приходится на Украину.

Германия стала четвертым [в мире] по величине экспортером оружия, обогнав Китай. <...> Почти 25% немецкого экспорта оружия приходится на поддержку Украины, — говорится в публикации.

Уточняется, что Германия вошла в пятерку крупнейших поставщиков основных видов вооружения в 2021–2025 годах. Наряду с ней в списке расположились США, Россия и Франция. ФРГ также нарастила поставки оружия в Израиль и Египет до 17%.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин обратил внимание, что с 2022 по 2026 год Украина получила 620 ракет для систем ПВО Patriot стоимостью $3 млн (237 млн рублей). Аналитики The New York Times отметили, что с 28 февраля этого года страны Ближнего Востока израсходовали более 800 боеприпасов этого типа.

