Герой Украины погиб в сбитом ПВО самолете

Герой Украины полковник Александр Довгач, командир 39-й бригады тактической авиации, которую также называют «рыцарями украинского неба», погиб в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба воздушных сил страны в Telegram-канале. По версии ВСУ, это произошло «в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия систем ПВО».

Погиб во время выполнения боевого задания, сегодня днем, 9 марта 2026 года, на восточном направлении, — сказано в сообщении.

Довгач в 2025 году был удостоен высшей государственной награды — звания «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда». Его вручил президент Владимир Зеленский за мужество и профессионализм, проявленные в ходе более чем 150 боевых вылетов.

Ранее на Украине убили начальника учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Алексея Филиппенкова. Причины и обстоятельства смерти полковника неизвестны.