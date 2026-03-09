КСИР заявил о пленении боевиков на северо-западе Ирана КСИР сообщил о пленении отряда боевиков в провинции Курдистан

Бойцы Корпуса стражей Исламской революции провели операцию против вооруженных группировок в провинции Курдистан на северо-западе Ирана, сообщила служба КСИР по связям с общественностью. В ходе превентивных разведывательно-оперативных действий отряд боевиков обезврежен — один боец ликвидирован, несколько взяты в плен, передает агентство Fars.

У отряда были обнаружены оружие и боеприпасы, а именно автоматы Калашникова, РПГ-7 и гранаты, шесть [боевиков] были взяты в плен, еще один уничтожен, — говорится в сообщении.

Ранее КСИР объявил о 32-й волне ракетных ударов по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Удары наносились баллистическими ракетами «Гадр» и «Хорремшахр» по объектам на севере и в центре израильской территории. Операция приурочена к избранию нового верховного лидера Ирана.

В то же время прокуратура Тегерана официально предъявила обвинения американскому президенту Дональду Трампу, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а также военному командованию США и Израиля в связи с атаками на Исламскую Республику. В стране возбудили уголовное дело и начали расследование.