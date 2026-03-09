Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 18:26

КСИР заявил о пленении боевиков на северо-западе Ирана

КСИР сообщил о пленении отряда боевиков в провинции Курдистан

КСИР КСИР Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бойцы Корпуса стражей Исламской революции провели операцию против вооруженных группировок в провинции Курдистан на северо-западе Ирана, сообщила служба КСИР по связям с общественностью. В ходе превентивных разведывательно-оперативных действий отряд боевиков обезврежен — один боец ликвидирован, несколько взяты в плен, передает агентство Fars.

У отряда были обнаружены оружие и боеприпасы, а именно автоматы Калашникова, РПГ-7 и гранаты, шесть [боевиков] были взяты в плен, еще один уничтожен, — говорится в сообщении.

Ранее КСИР объявил о 32-й волне ракетных ударов по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Удары наносились баллистическими ракетами «Гадр» и «Хорремшахр» по объектам на севере и в центре израильской территории. Операция приурочена к избранию нового верховного лидера Ирана.

В то же время прокуратура Тегерана официально предъявила обвинения американскому президенту Дональду Трампу, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а также военному командованию США и Израиля в связи с атаками на Исламскую Республику. В стране возбудили уголовное дело и начали расследование.

Ближний Восток
КСИР
Иран
военные
боевики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До какого-то возраста»: Стас Пьеха задумался о смене сценического имени
Путин указал на новую тенденцию в борьбе за нефть и газ
Путин спрогнозировал коллапс нефтедобычи на Ближнем Востоке
«Фактически закрыт»: Путин озвучил неутешительные новости для рынка нефти
Путин раскрыл, какого сигнала ждет Россия от стран Европы
«Бьют по промышленности»: Путин указал на опасность конфликта в Иране
Путин послал ЕС сигнал о поставках нефти и газа из России
Путин раскрыл данные о скачке мировых цен на нефть
Пенсионер пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в Москве
Спасатели приняли одно решение по пропавшим в Звенигороде детям
Вертолет эвакуировал сбитого машиной ребенка в Ленобласти
В Британии раскрыли, пойдет ли авианосец Prince of Wales к берегам Ирана
Главный дипломат Китая озвучил отношение Пекина к операции против Ирана
В Россотрудничестве отреагировали на уничтожение Русского дома в Ливане
Эрдоган выступил с тревожным заявлением на фоне обострения в Иране
Ливанская ракета упала в центре Израиля
«Сядут в Сочи»: разгадано пророчество Жириновского о конце третьей мировой
Конфликт на Ближнем Востоке подогрел интерес к российской нефти
«Настроение явно изменилось»: в Европе появилась «ферма Судного дня»
ВСУ лишились наемников из Латинской Америки под Купянском
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.