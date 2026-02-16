Зимняя Олимпиада — 2026
«Ангелов Чарли» ждет перезагрузка

Дрю Берримор решила переснять боевик «Ангелы Чарли»

Кадр из фильма «Ангелы Чарли» Кадр из фильма «Ангелы Чарли» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Кинофраншизу «Ангелы Чарли» ожидает очередная перезагрузка, продюсером которой выступит Дрю Бэрримор, сообщает издание Complex. Актриса, снимавшаяся в самой успешной версии боевика 2000 года вместе с Кэмерон Диас и Люси Лью, намерена вдохнуть новую жизнь в проект после нескольких неудачных попыток ребута.

Последний фильм 2019 года с Кристен Стюарт не оправдал ожиданий в прокате, что заставило студию пересмотреть подход к реализации истории о женском спецназе. Подробности сюжета и актерский состав новой картины пока держатся в секрете, однако в индустрии обсуждают возможность возвращения оригинального трио в ролях «ангелов» в отставке. Дрю Бэрримор берет на себя управление проектом на фоне критики прошлых перезапусков, которые зрители сочли менее удачными по сравнению с классической дилогией начала нулевых.

Ранее актриса Дрю Бэрримор заявила, что столкнулась с жесткой критикой внешности и веса уже в 10-летнем возрасте. После успеха фильма «Инопланетянин», где она снялась в семь лет, окружающие начали осуждать ребенка за любые изменения в образе. Актриса отметила, что в раннем возрасте оказалась под колоссальным давлением.

