«Ангелов Чарли» ждет перезагрузка

Кинофраншизу «Ангелы Чарли» ожидает очередная перезагрузка, продюсером которой выступит Дрю Бэрримор, сообщает издание Complex. Актриса, снимавшаяся в самой успешной версии боевика 2000 года вместе с Кэмерон Диас и Люси Лью, намерена вдохнуть новую жизнь в проект после нескольких неудачных попыток ребута.

Последний фильм 2019 года с Кристен Стюарт не оправдал ожиданий в прокате, что заставило студию пересмотреть подход к реализации истории о женском спецназе. Подробности сюжета и актерский состав новой картины пока держатся в секрете, однако в индустрии обсуждают возможность возвращения оригинального трио в ролях «ангелов» в отставке. Дрю Бэрримор берет на себя управление проектом на фоне критики прошлых перезапусков, которые зрители сочли менее удачными по сравнению с классической дилогией начала нулевых.

