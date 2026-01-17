Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 14:14

Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса

Дрю Бэрримор подверглась буллингу из-за своего веса в начальной школе

Актриса Дрю Берримор Актриса Дрю Берримор Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Голливудская актриса Дрю Бэрримор заявила, что столкнулась с жесткой критикой внешности и веса уже в десятилетнем возрасте, признание она сделала в эфире своего шоу на YouTube. После успеха фильма «Инопланетянин», где она снялась в семь лет, окружающие начали осуждать ребенка за любые изменения в образе.

По словам звезды, люди из киноиндустрии и зрители навязывали ей противоречивые стандарты, сравнивая ее реальный облик с образом экранной героини. Актриса отметила, что в раннем возрасте оказалась под колоссальным давлением.

Мне было 10 лет, и мне все говорили: «Ты слишком полная. Ты недостаточно блондинка. Ты недостаточно взрослая. Ты слишком юная. Ты недостаточно высокая». И все вдруг начали вмешиваться в то, как я выгляжу, — раcсказала Бэрримор.

Ранее актриса Софи Тернер призналась, что ей неловко за свою роль в первых сезонах в сериале «Игра престолов». По ее словам, она училась профессии непосредственно на съемочной площадке. Сейчас звезда считает, что в то время она не обладала достаточным профессионализмом.

