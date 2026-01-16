Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 21:51

Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала

Актриса Тернер: неловко смотреть на себя в первых сезонах «Игры престолов»

Софи Тернер в сериале «Игра престолов» — 1 сезон Софи Тернер в сериале «Игра престолов» — 1 сезон Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Актриса Софи Тернер призналась, что ей неловко за свою роль в первых сезонах в сериале «Игра престолов», передает The Guardian. По ее словам, она училась профессии непосредственно на съемочной площадке.

Тернер сравнила этот опыт с публичными уроками вокала. Сейчас звезда считает, что тогда не обладала достаточным профессионализмом.

Ранее в Сети появились первые кадры с актрисой Софи Тернер в образе Лары Крофт. Она сыграет главную роль в сериале по франшизе Tomb Raider — на данный момент он находится на этапе разработки. Известно, что в съемках также участвуют Мартин Бобб-Семпл, Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Билл Патерсон и другие.

До этого сообщалось, что Джулия Робертс и Ричард Гир предварительно согласились сняться в продолжении фильма «Красотка». Спустя три с половиной десятилетия после премьеры оригинальной ленты голливудские звезды готовы вернуться к образам Вивьен и Эдварда. Студия работает над черновым вариантом сценария, который должен адаптировать историю под современные реалии и возраст актеров.

