Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала

Актриса Софи Тернер призналась, что ей неловко за свою роль в первых сезонах в сериале «Игра престолов», передает The Guardian. По ее словам, она училась профессии непосредственно на съемочной площадке.

Тернер сравнила этот опыт с публичными уроками вокала. Сейчас звезда считает, что тогда не обладала достаточным профессионализмом.

