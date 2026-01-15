В Сети появились первые кадры с Тернер в роли Лары Крофт

Платформа Prime Video поделилась первыми кадрами с актрисой Софи Тернер в образе Лары Крофт. Она сыграет главную роль в сериале по франшизе Tomb Raider — на данный момент он находится на этапе разработки.

Известно, что в съемках также участвуют Мартин Бобб-Семпл, Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Билл Патерсон и другие. В качества режиссера и сценариста выступила Фиби Уоллер-Бридж.

