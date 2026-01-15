Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:16

В Сети появились первые кадры с Тернер в роли Лары Крофт

Тернер предстала в роли Лары Крофт на первых кадрах сериала

Софи Тернер Софи Тернер Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Платформа Prime Video поделилась первыми кадрами с актрисой Софи Тернер в образе Лары Крофт. Она сыграет главную роль в сериале по франшизе Tomb Raider — на данный момент он находится на этапе разработки.

Известно, что в съемках также участвуют Мартин Бобб-Семпл, Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Билл Патерсон и другие. В качества режиссера и сценариста выступила Фиби Уоллер-Бридж.

Ранее стало известно, что создатели сатирического сериала «Белый лотос» перенесут действие четвертого сезона во Францию. HBO рассматривает сразу несколько культовых локаций, чтобы подчеркнуть контраст между альпийскими вершинами и средиземноморским побережьем. Съемочный период продлится с конца апреля до конца октября.

До этого сообщалось, что Джулия Робертс и Ричард Гир предварительно согласились сняться в продолжении фильма «Красотка». Спустя три с половиной десятилетия после премьеры оригинальной ленты голливудские звезды готовы вернуться к образам Вивьен и Эдварда. Студия работает над черновым вариантом сценария, который должен адаптировать историю под современные реалии и возраст актеров.

