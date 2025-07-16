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16 июля 2025 в 16:30

Западная сеть фастфуда собралась регистрировать в России товарный знак

Роспатент: Subway захотела зарегистрировать в России товарный знак Subboy

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрлицо, которое представляло сеть быстрого питания Subway в России, подало в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Subboy, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile. Причиной переименования может быть истечение прав на использование бренда.

Компания ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» 1 июля подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Subboy, — сообщили в сервисе.

Под новым брендом сеть рассчитывает оказывать в РФ ресторанные услуги, производить сэндвичи и доставлять их на дом. При этом меню и стандарты обслуживания останутся прежними.

Ранее Киев признал «спонсором войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. По информации НАПК, на территории России продолжают работать более 500 заведений фастфуда.

Также сообщалось, что в сэндвиче одного из московских ресторанов быстрого питания Subway обнаружили кишечную палочку. Как отмечается, образец отправили на экспертизу. Она показала в экземпляре превышение бактерий данной группы возбудителя.

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