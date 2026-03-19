Дегтярев ответил, чего Россия ожидает от МОК

Россия ожидает, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о восстановлении Олимпийского комитета РФ в ближайшее время, заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что без этого полноценного восстановления спортивных федераций не будет, передает РИА Новости.

По решению олимпийского комитета (МОК. — NEWS.ru) по восстановлению Олимпийского комитета России мы ожидаем в ближайшие месяцы, — сообщил Дегтярев.

Ранее он заявил, что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену. Глава ведомства пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления целостности спорта.

Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, выразила надежду, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2030 во Франции под национальным флагом и гимном. Она отметила, что в мире происходят и другие военные конфликты, однако страны, участвующие в них, остаются безнаказанными. Кроме того, Журова призвала МОК равняться на Паралимпийский комитет в организации соревнований, на которых спорт действительно оказался вне политики.