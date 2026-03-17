«Фурор и триумф»: Журова призвала МОК равняться на Паралимпийский комитет

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru призвала Международный олимпийский комитет равняться на Паралимпийский комитет в организации соревнований, на которых спорт действительно оказался вне политики. На встрече с паралимпийцами в ГУМ она подчеркнула, что российские спортсмены произвели «фурор и триумф», особенно, если учитывать соотношение участников сборной с другими призерами.

Они потрясающе выступили. Это, конечно, фурор, триумф и по-другому это не назвать. Причем с таким количеством спортсменов по сравнению с американской сборной, в которой выступали около 70 спортсменов. <…> И мы третьи. Это не может не восхищать, — поделилась Журова.

Она отметила, что соперники отнеслись к победам россиян с уважением. По словам Журовой, отдельные провокации имели место, но выглядели неуклюже на фоне общего настроя. Журова выразила надежду, что в МОК обратили внимание на то, как блестяще прошли соревнования, а спорт остался вне политики.

Спорт был вне политики. Паралимпийский комитет пример здесь международный. И мы радовались, что восемь раз на аренах играл наш гимн, а наши болельщики могли реально восхититься нашими ребятами, — поделилась Журова.

Ранее Журова отмечала, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии обязательно будут достойно вознаграждены, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. На встрече с паралимпийцам в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.