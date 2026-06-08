Захарова призвала прекратить «поощрение кровавых преступлений неонацистов»

МИД РФ призывает международные организации, суверенные государства и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских беспилотников на поезда в Крыму, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее слова приводит сайт российского внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что «молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине».

Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права, — сказано в сообщении.

2 июня украинский беспилотник ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В ходе ночной атаки 4 июня на пригородный поезд Азовское — Керчь погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения. Эти удары, по утверждению МИД РФ, были направлены на дезорганизацию работы российских регионов и причинение вреда гражданскому населению.

До этого Захарова заявила, что теракты против мирных жителей не смогут изменить ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины и предотвратить поражение Киева. Она подчеркнула, что на фоне отступлений ВСУ украинские власти вновь прибегают к тактике террористических преступлений.