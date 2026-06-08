Захарова разрушила надежды Киева на теракты против мирных граждан Захарова: теракты не спасут украинские власти от поражения

Теракты против мирных жителей не смогут изменить ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины и предотвратить поражение Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что на фоне отступлений ВСУ украинские власти вновь прибегают к тактике террористических преступлений, передает пресс-служба МИД РФ.

Она напомнила, что в ночь на 8 июня украинские беспилотники атаковали локомотив пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. Дипломат отметила, что поезд являлся сугубо гражданским объектом и не имел отношения к военной логистике.

Переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать неминуемому поражению киевской хунты подобное отчаянное вымещение злобы на гражданском населении не сможет, — сказала спикер МИД.

Захарова напомнила, что 2 июня украинский БПЛА атаковал поезд на вокзале Джанкоя, а 4 июня при обстреле пригородного поезда Азовское — Керчь погиб один мирный житель и трое получили ранения. Она призвала международные структуры и правительства решительно осудить теракты Киева, нарушающие нормы гуманитарного права. Все виновные будут установлены и понесут наказание, заключила представитель МИД.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиево ДНР выросло до 12 человек. Также в Минтрансе опубликовали имена пассажиров рейса. В свою очередь Мария Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по автобусу в Енакиево — это настоящая охота на людей.