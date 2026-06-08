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08 июня 2026 в 16:39

Захарова разоблачила мирные речи Зеленского

Захарова обвинила Зеленского в прикрытии терактов демагогией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Террористические атаки Киева сопровождаются лицемерными рассуждениями украинского президента Владимира Зеленского о стремлении к миру во время его зарубежных визитов и в «открытых письмах», заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права.

В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России. Это сопровождается демагогическими рассуждениями Зеленского в зарубежных турне и «открытых письмах» о якобы стремлении к миру, — высказалась она.

Ранее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что штатное движение пассажирских составов на полуострове Крым временно останавливали после того, как беспилотник атаковал поезд № 68, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В результате происшествия погиб ассистент машиниста локомотива, а сам он получил ранения.

Кроме того, пассажиров состава № 68, подвергшегося ночной атаке украинского беспилотника, доставили в конечный пункт маршрута на автобусах. Среди вывезенных людей пострадавших не зафиксировано.

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