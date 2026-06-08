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08 июня 2026 в 16:45

Zivert и Куртукова вышли на сцену VK Fest в Казани

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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VK Fest прошел в Казани 7 июня. На главной сцене выступили Zivert, FEDUK, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин и коллектив «Сироткин». Ведущим мероприятия выступил Дима Масленников. В этот же день на сцене «Идел» состоялась свадебная церемония. Молодые люди решили официально зарегистрировать свои отношения на VK Fest, так как познакомились в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках «VK Лектория» состоялись встречи с представителями различных сфер: культуры, спорта, медиа и бизнеса. На фестиваль приехал народный артист России Сергей Безруков, который провел беседу с участниками о своей карьере, семье и личных взглядах на жизнь за пределами сцены. Лекторы также затронули темы спортивного потенциала Казани и Татарстана, культурных изменений и традиций региона, влияния гаджетов на детей, а также обсудили, как талант, труд и удача влияют на достижение успеха.

На фестивале продемонстрировали первый российский серийный электромобиль под названием «Атом». Участники мероприятия смогли оценить его внешний вид и инновационные технические характеристики. Также гости фестиваля протестировали VR-симуляторы, которые имитировали управление автомобилем и позволяли почувствовать себя водителем на трассе Kazan Ring.

Гости фестиваля наслаждались традиционными играми Сабантуя: бегали в мешках, сражались подушками, поднимали гири и соревновались в беге с коромыслом. В зонах семейного отдыха дети и родители участвовали в танцевальных батлах, пенных дискотеках и викторинах с призами. Они также проводили химические опыты и играли в квесты.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова выступит на VK Fest в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Концерт в культурной столице пройдет 5 июля на Синей сцене, а в Нижнем Новгороде выступление пройдет 11 июля.

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