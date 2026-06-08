Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 16:35

Сотрудники детсада в Перми обожгли ребенку ноги

В Перми девочке обожгли ступни в детском саду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Перми девочке обожгли ступни в детском саду во время гигиенических процедур, пишет Telegram-канал «Большая Пермь». Ребенок получил ожоги 1-й и 2-й степени.

Один из работников привлечен к ответственности, учреждение оштрафовано на 50 тыс. рублей. Прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба родителям пострадавшей.

Ранее в Оренбурге шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком. Полиция проводит проверку. Во дворе жилого дома ребенок нашел зажигалку и из любопытства поднес ее к бензобаку неисправной машины — произошло возгорание. Мальчик получил ожоги 7% поверхности головы.

В Краснодаре местная жительница получила ожоги после похода к косметологу. У девушки была назначена свадебная церемония через несколько дней после процедуры. По словам девушки, косметолог работала без необходимых документов. Она заявила, что готовится обратиться в суд и уже наняла адвоката, а также посоветовала всегда проверять документы специалиста перед началом процедуры.

В Москве на улице Молдагуловой случился серьезный прорыв трубы, из-за которого горячая вода залила проезжую часть. В результате коммунальной аварии пострадала девушка. Она получила термические ожоги ног и была срочно госпитализирована. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыли.

Регионы
Пермский край
Пермь
ожоги
детсады
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создали дробовое антидроновое устройство
Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы
Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзала
В России не исключили новые ограничения для Армении
Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы
Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки
Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов
Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза
У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел
В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A
Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу
Жителям районов с плохой экологией дали совет по улучшению микроклимата
«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии
В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана
Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим
Володин дал думским комитетам поручения по итогам ПМЭФ
На Украине возбудили дело из-за издевательств над сотрудником ТЦК в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.