Сотрудники детсада в Перми обожгли ребенку ноги В Перми девочке обожгли ступни в детском саду

В Перми девочке обожгли ступни в детском саду во время гигиенических процедур, пишет Telegram-канал «Большая Пермь». Ребенок получил ожоги 1-й и 2-й степени.

Один из работников привлечен к ответственности, учреждение оштрафовано на 50 тыс. рублей. Прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба родителям пострадавшей.

Ранее в Оренбурге шестилетний ребенок получил ожоги во время игр с зажигалкой и бензобаком. Полиция проводит проверку. Во дворе жилого дома ребенок нашел зажигалку и из любопытства поднес ее к бензобаку неисправной машины — произошло возгорание. Мальчик получил ожоги 7% поверхности головы.

В Краснодаре местная жительница получила ожоги после похода к косметологу. У девушки была назначена свадебная церемония через несколько дней после процедуры. По словам девушки, косметолог работала без необходимых документов. Она заявила, что готовится обратиться в суд и уже наняла адвоката, а также посоветовала всегда проверять документы специалиста перед началом процедуры.

В Москве на улице Молдагуловой случился серьезный прорыв трубы, из-за которого горячая вода залила проезжую часть. В результате коммунальной аварии пострадала девушка. Она получила термические ожоги ног и была срочно госпитализирована. Движение транспорта на этом участке полностью перекрыли.