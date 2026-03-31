Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 05:57

Группировка «Запад» отчиталась о сотнях БПЛА, сбитых на фронте

Бигма: группировка «Запад» за сутки сбила 129 украинских дронов разных типов

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Противовоздушная оборона и мобильные огневые группы группировки «Запад» за сутки сбили 129 украинских дронов различных типов, сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. В операции участвовали как расчеты ПВО, так и МОГ, что позволило нейтрализовать угрозы в нескольких зонах ответственности.

Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, семь барражирующих боеприпасов и 78 тяжелых боевых квадрокоптеров, — сказал Бигма.

По его словам, действия ПВО и МОГ позволили значительно снизить эффективность атак противника. Мониторинг воздушной обстановки продолжается, чтобы не допустить повторных угроз на стратегически важных направлениях, отметил Бигма.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что подразделения ВСУ, удерживающие позиции в населенном пункте Николаевка под Славянском, оказалась в критическом положении. Силы противника фактически попали в огневой мешок. Ситуация для ВСУ осложнилась после недавнего освобождения поселка Брусовка, что позволило российским силам усилить давление с севера. Военные эксперты называют Николаевку стратегически важным пунктом, так как это последнее поселение на пути к Славянску с восточной стороны.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.