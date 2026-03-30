Подразделения ВСУ, удерживающие позиции в населенном пункте Николаевка под Славянском, оказались в критическом положении, сообщили агентству ТАСС представители российских силовых структур. Силы противника фактически попали в огневой мешок. Ситуация для ВСУ осложнилась после недавнего освобождения поселка Брусовка, что позволило российским силам усилить давление с севера.

В Николаевке противник уже находится в огневом мешке. В том числе и со стороны недавно освобожденной Брусовки к северу от населенного пункта, — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что Николаевка является стратегически важным пунктом, так как это последнее поселение на пути к Славянску с восточной стороны.

Ранее бойцы ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск в ДНР. По словам источника, больше всего местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ все чаще мародерствуют в Славянске и Краматорске. По его словам, мародерство в рядах ВСУ — «вполне обыденная практика».