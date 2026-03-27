Украинские военные подтвердили, что начались боевые действия за Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике, заявили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, больше всего местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ все чаще мародерствуют в Славянске и Краматорске. По его словам, мародерство в рядах ВСУ — «вполне обыденная практика».

Между тем военкор Александр Коц подчеркивал, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки, и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.