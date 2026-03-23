Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается

Солдаты ВСУ все чаще мародерствуют в Славянске и Краматорске Донецкой Народной Республики из-за приближения армии РФ к агломерации, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, мародерство в рядах ВСУ — «вполне обыденная практика».

И как только мы к ним подойдем ближе — прикрываясь в информационном пространстве тем, что российская армия якобы уничтожает данные города, — мародерство украинских боевиков в данных городах приобретет массовый характер, то есть усилится, — отметил он.

До этого Марочко рассказал, что ВС РФ «перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины в Николаевке Донецкой Народной Республики. Он добавил, что это позволит начать наступление на Константиновку. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. Он подчеркнул, что такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.