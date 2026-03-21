«Перемалывает все»: Марочко раскрыл суть стратегии ВС РФ в Николаевке Марочко: ВС России уничтожают силы ВСУ в Николаевке под Константиновкой

ВС РФ «перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины в Николаевке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сейчас противник там несет серьезные потери, так что, по моему мнению, выбрана довольно-таки грамотная стратегия нашим командованием: перемалывать все, что подбрасывает сюда на регулярной основе украинское командование, — сказал он.

Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково. У российских военнослужащих сейчас выгодные позиции, наносить удары по противнику есть возможность как с Новодмитровки, так и из самого Часова Яра, пояснил он.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. Он подчеркнул, что такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает скорого возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине и считает паузу временной. Он считает, что диалог может продолжиться уже в ближайшее время.