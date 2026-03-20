20 марта 2026 в 13:22

В Кремле оценили шансы на «реанимацию» переговоров по Украине

Песков: Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российская сторона рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине возобновятся уже в ближайшей перспективе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что текущая пауза в диалоге — лишь временная.

Мы надеемся на то, что в ближайшей перспективе сможем продолжить эти переговоры, — заявил Песков.

Песков также заявил, что Европа активно провоцирует продолжение конфликта на Украине. По его словам, Москва не знает ответа на вопрос, почему регион сохраняет такую политику. Представитель Кремля убежден, что вместо этого Европе следовало бы способствовать достижению мира.

До этого Песков заявил, что Киев атаками на российские регионы лишь продолжает тщетное сопротивление, вместо того чтобы перейти к мирным переговорам. По его словам, украинские власти должны принять ответственное решение и перейти к процессу урегулирования.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Россия сохраняет надежду на продолжение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. При этом, добавил Песков, конкретных данных о месте и времени нового раунда пока нет.

Россия
Украина
переговоры
диалоги
