В Кремле обвинили Европу в разжигании украинского конфликта Песков: в Кремле не знают, зачем Европа разжигает конфликт на Украине

Европа активно провоцирует продолжение конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва не знает ответа на вопрос, почему ЕС сохраняет такую политику. Песков убежден, что вместо этого Европе следовало бы способствовать достижению мира.

Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования, — заявил он.

Ранее лидер «Другой Украины» Виктор Медведчук заявил, что европейская политика строится на пропаганде войны. Он также осудил поддержку Киева.

До этого пресс-секретарь президента России сообщил, что американский лидер Дональд Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. Песков напомнил, что глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.