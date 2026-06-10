Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали

Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, возникшее в знаменитом здании Панорамы «Оборона Севастополя», сообщили ТАСС в музее. Благодаря слаженным и быстрым действиям экстренных служб распространение огня на уникальном историческом объекте было полностью остановлено.

Пожар начался после атаки украинских дронов. МЧС присвоило ему четвертый ранг сложности. Погибших и пострадавших нет.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт. Она напомнила, что панорама посвящена основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска отразили атаку агло-французской армии.

До этого на атаку в Севастополе отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что панорамы восстановят и полотно станет даже «краше прежнего». Он назвал эту атаку ВСУ «ударом по истории». При этом он обратил внимание, что историю победить нельзя, как нельзя и забыть.