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10 июня 2026 в 16:50

Педиатр предупредила об опасности мороженого для детей

Педиатр Одинаева: сахар в мороженом может нарушить баланс микрофлоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сахар в мороженом может нарушить баланс микрофлоры у детей, рассказала «Радио 1» директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она отметила, что особую опасность такой десерт представляет для детей в возрасте до двух лет.

Детям младше двух лет мороженое может навредить, так как сахар способен нарушить баланс полезной кишечной микрофлоры. Кроме того, этот продукт увеличивает риск развития диабета и кариеса и провоцирует повышенную нервную возбудимость и перепады настроения. А жир создает лишнюю нагрузку на пищеварительную систему, — рассказала Одинаева.

Педиатр подчеркнула, что мороженое детям можно давать только после основного приема пищи. По ее словам, также важно ограничивать размер порций.

Ранее терапевт и диетолог Елена Игнатикова рассказала, что употребление мороженого в самый пик жары чревато спазмом сосудов и проблемами с зубами. Она посоветовала отказаться от этого десерта в знойные дни с 12:00 до 16:00.

Здоровье
мороженое
дети
сахар
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