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10 июня 2026 в 17:41

«Человек чести»: сослуживцы проводили в последний путь Нарана Очир-Горяева

Сослуживцы рассказали о героизме умершего на СВО лейтенанта Очир-Горяева

Наран Очир-Горяев Наран Очир-Горяев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сослуживцы погибшего на СВО Героя России Нарана Очир-Горяева посетили церемонию прощания с ним и рассказали о его характере. Заместитель командира мотострелкового батальона капитан Сергей Ермолов отметил, что Очир-Горяева отличал добродушный, но мужественный характер, сообщает ИC «Вести». Герой России получил известность во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Несмотря на звание Героя России, он этим не козырял и до конца выполнял свой воинский долг, который на него возложен. Думаю, это утрата для всей страны, — поделился воспоминаниями Ермолов.

О боевом пути и личных качествах погибшего замкомандира батальона эмоционально высказались его непосредственные боевые товарищи. Военнослужащие вспоминали, что за плечами офицера были тяжелейшие бои за Соледар, освобождение Северска и десятки других сложнейших операций. Полковник Александр Опарин подчеркнул, что под руководством Нарана Очир-Горяева подразделение всегда действовало профессионально и несло лишь минимальные потери. Проводить истинного воина в последний путь приехал и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, назвавший земляка «настоящим богатырем».

Герой России уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. О его гибели 5 июня сообщил глава республики Бату Хасиков. Военнослужащий занимал должность заместителя командира батальона в звании старшего лейтенанта.

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