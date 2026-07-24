Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране В сейме Литвы призвали к расследованию о секретной тюрьме ЦРУ в стране

Литовский оппозиционный депутат и председатель партии «Движение либералов» Виктория Чмилите-Нильсен призвала в эфире радиостанции Ziniu radijas провести парламентское расследование о секретной тюрьме ЦРУ на территории государства. Аппарат президента утверждает, что в нем нет необходимости.

Чмилите-Нильсен в свою очередь напомнила, что ЕСПЧ выплачивает компенсации людям, которых, предположительно, держали в суде. В то же время власти отрицают существование подобного учреждения.

Ответить на вопросы — дело чести. Иначе эта история не закончится, она будет продолжаться, и в будущем штрафов может стать еще больше. И заявления высших политиков о том, что мы платим ни за что, за здание, или что дальнейшее расследование не нужно, не рассеивают тень, — заявила оппозиционер.

Ранее президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс заявили о готовности стран разместить на своей территории ядерное оружие НАТО. По их словам, решение было принято в рамках общей оборонительной политики Альянса.