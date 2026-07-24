Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 14:02

Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии

Прокуратура начала проверку после падения мальчика из окна в Канаше

Фото: Прокуратура Чувашии
Подписывайтесь на нас в MAX

В чувашской Канаше четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили в прокуратуре региона. Известно, что несчастный случай произошел вечером 23 июля в микрорайоне Восточный. После падения ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал. При этом на окне был установлен специальный блокиратор. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что сейчас проверка находится на контроле прокуратуры Чувашии.

Ранее в районе Измайлово в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома. Инцидент произошел на улице Зверинецкой. Ребенка госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. По предварительным данным, мальчик некоторое время находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Регионы
Чувашия
выпал из окна
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело россиянина сгнило в морге из-за не работавших холодильников
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Тренер киевского «Динамо» отреагировал на флаг России в матче Лиги Европы
«Еле ноги волочу»: Пугачева сравнила себя с больной собакой
Мужчина начал терять зрение из-за насекомых, поселившихся в его глазах
Онколог-маммолог опровергла популярный миф о раке груди
Модернизированный российский боевой самолет показали Путину
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.