Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии Прокуратура начала проверку после падения мальчика из окна в Канаше

В чувашской Канаше четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщили в прокуратуре региона. Известно, что несчастный случай произошел вечером 23 июля в микрорайоне Восточный. После падения ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал. При этом на окне был установлен специальный блокиратор. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что сейчас проверка находится на контроле прокуратуры Чувашии.

Ранее в районе Измайлово в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома. Инцидент произошел на улице Зверинецкой. Ребенка госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. По предварительным данным, мальчик некоторое время находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.