В Госдуме назвали скрытые причины экономического кризиса в Европе

Сокращение турпотока из России негативно отражается на экономике стран Евросоюза, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, правительственные структуры ЕС намеренно скрывают истинные причины ухудшения ситуации, чтобы не усугублять панику среди населения.

Туристы из России в странах ЕС всегда представляли собой целое направление. Это очень активные граждане, которых интересовали всевозможные экскурсии. Они были платежеспособны, их всегда отмечали как одних из самых привлекательных туристов в любой стране. Сокращение потока таких граждан, конечно, сказывается на турбизнесе в любом государстве Европы. Значительно больше теряет Евросоюз от того, что рушатся связи и поставки товаров и продукции из России. Это значительно сильнее сказывается на экономике, чем туризм. Именно эти вещи правительственные структуры всячески скрывают, не показывают народу, [чтобы не посеять панику]. Это является одной из главных причин того кризиса, который сегодня существует в целом в Европе, — пояснил Чепа.

Он добавил, что ситуация в странах ЕС непростая: там падает уровень жизни и снижаются темпы производства. По словам парламентария, все это является следствием политики, которая привела к украинскому кризису.

Ранее семь стран ЕС из Восточной Европы пожаловались на снижение турпотока в приграничных регионах из-за геополитической ситуации. Проблемы в сфере зафиксировали в Латвии, Болгарии, Эстонии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Власти этих государств послали письмо в Еврокомиссию.