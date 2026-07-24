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24 июля 2026 в 14:15

Беременная британка пожаловалась на озабоченного массажиста на Майорке

Массажиста на Майорке задержали за домогательства к беременной туристке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция испанского острова Майорка задержала массажиста по подозрению в домогательствах к беременной туристке из Великобритании, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в отеле курорта Калес-де-Майорка.

По словам 30-летней женщины, массажист продолжил прикосновения после ее просьбы остановиться. Туристка покинула кабинет и обратилась к персоналу отеля. Подозреваемый был задержан полицией в соседнем населенном пункте.

Администрация отеля сообщила, что ранее на этого сотрудника уже поступала аналогичная жалоба. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Архангельске 33-летний мужчина повалил 12-летнюю девочку на остановке и стал трогать за различные части тела. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В жилье подозреваемого провели обыск.

До этого сообщалось, что 12-летняя школьница на Камчатке подвергалась домогательствам и психологическому насилию со стороны собственной бабушки. Пожилая женщина регулярно показывала малолетней внучке порнографические материалы, после чего под надуманными предлогами раздевала девочку и трогала в интимных местах.

Европа
Испания
домогательства
массажист
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