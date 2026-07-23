Пассажир метро поднял юбку незнакомой девушки и поплатился Суд в Москве арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего юбку девушки в метро

Мужчине, который поднял подол юбки у девушки в переходе московского метро, назначен административный арест на 10 суток, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Инцидент произошел 10 июня на эскалаторе станции метро «Тверская».

Суд признал Титова И. А. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в сообщении.

Ранее в Архангельске 33-летний мужчина повалил 12-летнюю девочку на остановке и стал трогать за различные части тела. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В жилье подозреваемого провели обыск — изъята одежда.

До этого жительница Москвы получила штраф за публикацию видео, на котором мужчина трогал ее ноги в общественном транспорте. Женщина заявила, что зафиксировала домогательства, однако ее оппонент подал в суд, сообщив о причиненных ему глубоких нравственных страданиях.