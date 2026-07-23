Назван прогноз ключевой ставки после заседания ЦБ 24 июля

Ключевая ставка вряд ли изменится после заседания Центробанка 24 июля, заявил NEWS.ru вице-президент по маркетингу и продажам Группы «Эталон» Вячеслав Приймак. По его словам, если снижение и произойдет, то оно будет не более 0,25 процентного пункта.

Ключевая ставка сейчас находится на уровне 14,25% годовых: в июне Совет директоров ЦБ РФ снизил ее лишь на 0,25 п. п., подчеркнув таким образом, что инфляция хоть и замедлилась, но устойчиво держится в диапазоне 4–5% в годовом выражении. С учетом того, что на 2027 год ЦБ РФ рассматривает удержание роста цен на уровне 4%, решения по ключевому показателю будут приниматься осторожно. Поэтому мы предполагаем, что 24 июля после очередного заседания ЦБ РФ ставка, скорее всего, не изменится. Если она и будет снижена, то чисто символически — на 0,25 п. п., ― сказал Приймак.

Он отметил, что для рынка недвижимости это означает закрепление режима «дорогих денег» как новой нормы ближайших лет. Высокая ставка ограничивает доступность классической рыночной ипотеки и усиливает роль государственных программ субсидирования, пояснил собеседник.

В то же время изменение ключевой ставки ЦБ РФ или ее отсутствие вряд ли повлияет на работу девелоперов. Они заранее оценивают состояние экономической отрасли и «закладывают» в свои стратегии прогнозы по ключевому показателю, ― резюмировал Приймак.

Ранее главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский заявил, что Банк России на заседании 24 июля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. По его словам, регулятор обратит внимание на ситуацию с топливом: если она будет признана не временной, ЦБ приостановит цикл смягчения денежно-кредитной политики.