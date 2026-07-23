«Все готовы»: Трамп выступил с резким предупреждением к Ирану Трамп заявил о готовности нанести массированный удар по Ирану

США изучают возможность массированной атаки на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что близок к принятию такого решения, передает Axios.

Я рассматриваю возможность массированной атаки. Масштабнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда как военнослужащих, так и вооружения, в преддверии возможного расширения операции против Ирана. По данным американских СМИ, за последнюю неделю с баз в США на Ближний Восток были отправлены силы специальных операций.

До этого СМИ выяснили, что число получивших ранения в ходе боевых действий США против Ирана американских военнослужащих превысило 500 человек. Пентагон официально заявлял только о 482 пострадавших.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты никогда не заявляли целью своей операции в Иране смену власти. По его словам, единственной задачей является денуклеаризация Исламской Республики.