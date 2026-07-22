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22 июля 2026 в 11:27

На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США

AP: более 500 военных США получили ранения в конфликте с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число получивших ранения в ходе боевых действий США против Ирана американских военнослужащих превысило 500 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник. Пентагон официально заявлял о 482 пострадавших.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН заявил, что Иран несерьезно относится к переговорам с США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, если дело не сдвинется с мертвой точки, то Вашингтон сделает все, чтобы защитить интересы союзников и свои собственные.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска разрушают инфраструктуру Ирана темпами, которые ранее считались невозможными. По его словам, стране потребуется 20–25 лет для полного восстановления. Он подметил, что только жители Ирана знают точные показатели нанесенного им ущерба. По его словам, американские войска пока не намерены уходить.

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