Рубио назвал главную проблему в переговорах между США и Ираном Рубио: Иран несерьезно относится к переговорам с США по урегулированию конфликта

Иран несерьезно относится к переговорам с США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН. По его словам, если дело не сдвинется с мертвой точки, то Вашингтон сделает все, чтобы защитить интересы союзников и свои собственные, передает РИА Новости.

Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно, — отметил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска разрушают инфраструктуру Ирана темпами, которые ранее считались невозможными. По его словам, стране потребуется 20–25 лет для полного восстановления. Он подметил, что только жители Ирана знают точные показатели нанесенного им ущерба. По его словам, американские войска пока не намерены уходить.

До этого Трамп предупредил, что США нанесут удары по всем потенциальным ядерным объектам Ирана. Он в очередной раз напомнил, что Вашингтон не потерпит появления у Исламской Республики собственного ядерного оружия.