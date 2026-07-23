Ветеран СВО рассказал, как следует относиться к противнику на поле боя Ветеран СВО Мазуренко: нельзя недооценивать противника на поле боя

Недооценивать противника на поле боя нельзя, но и бояться его тоже не нужно, сказал в интервью NEWS.ru ветеран СВО Андрей Мазуренко. По его словам, иногда у неприятеля стоит даже учиться.

Недооценивать противника нельзя, это точно. Бояться его тоже не нужно. А еще не стоит стесняться учиться у него. Если он где-то эффективно проявил боевые качества, можно взять это на вооружение. Если не получается договориться, то драться с ним его же оружием, — пояснил Мазуренко.

Он также обратил внимание на сходства в менталитете русских и украинцев. По его словам, это представляет определенные сложности на поле боя.

Другое дело, когда на этот менталитет накладывается управление и организационное мастерство стран Запада. Я в своей гражданской карьере много изучал инженерную школу — западную и американскую. Западный человек силен в своей рациональности. Зато там, где европеец или американец никогда не станет выполнять задачу, наш пойдет. Мы отважные до безумия, — сказал военнослужащий.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле заявил, что Соединенные Штаты не намерены пересматривать подход к военным поставкам Киеву. Так он прокомментировал требование России прекратить накачивать оружием украинскую армию.