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23 июля 2026 в 14:04

Рубио ответил на призыв России не вооружать Украину

Рубио: США не меняли позицию по поставкам вооружений для Украины

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Соединенные Штаты не намерены пересматривать подход к военным поставкам Киеву, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Так он прокомментировал требование России прекратить накачивать оружием украинскую армию. Трансляцию мероприятия вел канал APT News.

Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия фиксирует положительную динамику в проведении спецоперации и готова к переговорам. По его словам, Киев тем временем продолжает подстрекаться европейскими столицами к продолжению боевых действий.

До этого сообщалось, что Лавров на встрече с Рубио довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия украинской стороне. Помимо этого, собеседники затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.

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