Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 18:15

Аналитик объяснил, что скрывается за передачей Украине лицензий на оружие

Аналитик Крамник: Европа хочет замаскировать передачу дальнобойного оружия Киеву

Storm Shadow Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Разговоры о передаче Украине лицензий на производство французского оружия могут быть отвлекающим маневром, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Он предположил, что таким образом Европа пытается замаскировать отправку Киеву дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow.

Я думаю, что это просто маскировка возможной более активной передачи со стороны Франции готовых ракет — в том числе как раз дальнобойных SCALP/Storm Shadow, — убежден эксперт.

Он добавил, что передача таких боеприпасов Киеву напрямую сопряжена для Европы с определенными рисками. Она, по словам Крамника, будет означать непосредственное вовлечение западных партнеров Украины в конфликт с Россией.

Россия об этом неоднократно предупреждала. А под видом украинского производства европейцы смогут обойти этот угрожающий фактор. Подобные действия, разумеется, приведут к эскалации конфликта, — заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны продолжают активно усиливать военный потенциал Украины. По его словам, речь идет как о поставках техники, так и о совместных оборонных проектах.

Европа
Франция
Украина
поставки оружия
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Облачность, слабые дожди и тепло до +22: погода в Москве в середине августа
Обрушение горного склона привело к гибели восьми человек
В Минобороны РФ озвучили новые показатели работы с военными и их семьями
Следствие потребовало заключить блогера Ремесло под стражу
В России ускорили темпы строительства военных госпиталей
Мирный житель Горловки погиб в ходе атаки ВСУ
Минобороны РФ создаст Военный инженерно-технический университет
У экс-директора Минпромторга нашли крупную сумму денег при обыске
Раскрыто, кто на Украине временно возглавит МИД и Минобороны
«Территория оцеплена»: власти подтвердили падение дрона на дом в Липецке
«Может взорваться газ»: очевидцы сообщили о возгорании АЗС в Петербурге
Российские Су-34 уничтожили объекты ВСУ
Оптимизация расходов помогла Минобороны закупить больше БПЛА, ПВО и ПРО
Систему гособоронзаказа хотят доверить искусственному интеллекту
«Танк бил по мне с 10 метров»: штурмовик Кощей о военном быте и ранении
Все сложности преодолены: Москва и Баку вышли на новый уровень партнерства
В Баку оценили переговоры глав МИД Азербайджана и РФ
Аналитик объяснил, что скрывается за передачей Украине лицензий на оружие
В России раскрыли главную ошибку экс-министра обороны Украины Федорова
Пробка на заправке в Новосибирске превратилась в балетный театр
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.