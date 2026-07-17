Аналитик объяснил, что скрывается за передачей Украине лицензий на оружие

Аналитик объяснил, что скрывается за передачей Украине лицензий на оружие Аналитик Крамник: Европа хочет замаскировать передачу дальнобойного оружия Киеву

Разговоры о передаче Украине лицензий на производство французского оружия могут быть отвлекающим маневром, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Он предположил, что таким образом Европа пытается замаскировать отправку Киеву дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow.

Я думаю, что это просто маскировка возможной более активной передачи со стороны Франции готовых ракет — в том числе как раз дальнобойных SCALP/Storm Shadow, — убежден эксперт.

Он добавил, что передача таких боеприпасов Киеву напрямую сопряжена для Европы с определенными рисками. Она, по словам Крамника, будет означать непосредственное вовлечение западных партнеров Украины в конфликт с Россией.

Россия об этом неоднократно предупреждала. А под видом украинского производства европейцы смогут обойти этот угрожающий фактор. Подобные действия, разумеется, приведут к эскалации конфликта, — заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны продолжают активно усиливать военный потенциал Украины. По его словам, речь идет как о поставках техники, так и о совместных оборонных проектах.