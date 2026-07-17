У экс-директора Минпромторга нашли крупную сумму денег при обыске У экс-директора Минпромторга Колобова нашли $30 тыс. и драхмы при обыске

При обыске у бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрия Колобова обнаружили $30 тыс. (около 2,3 млн рублей) наличными и драхмы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Колобов до этого был арестован по уголовному делу о мошенничестве.

По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными — $30 тыс., а также драхмы, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Колобова подозревают в причастности к делу о хищениях при реализации проектов по импортозамещению. При этом отмечается, что во время оглашения постановления об аресте экс-чиновник потерял сознание.

Между тем Telegram-канал Mash сообщил о задержании в Москве бывшего замдиректора концерна «Калашников» Сергея Панкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным канала, Панкина обвиняют в хищении около 100 млн рублей при закупках военной формы и обмундирования. Как утверждает Mash, договоры на поставки заключались от НИИ стали.