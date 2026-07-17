Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок во время ареста Суд арестовал бывшего чиновника Минпромторга Колобова за мошенничество

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Его подозревают в причастности к делу о хищении на импортозамещении. Когда судья читал постановление об аресте, экс-чиновник упал в обморок.

Колобов был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в рамках дела о мошенничестве. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя МВД и заключил бывшего чиновника под стражу до 16 сентября, — заявил собеседник ТАСС.

По версии следствия, действия Колобова могли повлечь за собой ущерб в 1 млрд рублей. Так, правоохранители считают, что он, как минимум, был связан с аферой с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы. Одно это дело нанесло ущерб в 50 млн рублей. Сам экс-чиновник попросил не заключать его под стражу, но суд отказал.

Ранее на коррупции поймали замглавы одного из Центров электронного декларирования. Его подозревают в том, что он помогал фирмам быстрее оформлять грузы и уходить от налогов.