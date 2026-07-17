«Танк бил по мне с 10 метров»: штурмовик Кощей о военном быте и ранении

«Танк бил по мне с 10 метров»: штурмовик Кощей о военном быте и ранении

Житель Иркутской области Александр Горбунов командовал штурмовой ротой в зоне СВО. Из-за худощавого телосложения он получил позывной Кощей. Военный совершил чудо — сберег жизни всех бойцов подразделения. О боях, медали «За отвагу» и возвращении на гражданку он рассказал в интервью NEWS.ru.

«Пошел на СВО без всяких разговоров»

— Расскажите, чем вы занимались до СВО.

— Я работал на заводе в Братске, занимался охраной труда. При этом по профессии я инженер по эксплуатации бронетанковой автомобильной техники. Я кадровый военный, офицер запаса, окончил Высшее общевойсковое командное училище в Алма-Ате.

Отправился на фронт после приказа о начале мобилизации в сентябре 2022 года. У меня не было никаких сомнений. Это долг каждого гражданина — защищать свою страну, где живешь. Когда мне пришла повестка, я пошел на СВО без всяких разговоров. Служил в подразделении группировки войск «Север», был прикомандирован к первому батальону 35-й отдельной мотострелковой бригады. Шел туда командиром роты.

«Мы шли только вперед»

— Что вас больше всего поразило в зоне специальной военной операции?

— Мы заехали в село Песчаное 1 ноября 2022 года. Некоторые дома были разбиты. В селе не было ни света, ни воды, ни газа. К нам подошли местные жители и попросили продуктов. Мы дали им, что у нас было, но хлеба не оказалось. Гражданские сказали, что у одного из них есть автомобиль, на котором можно съездить в магазин. Мы согласились. Я взял двух бойцов, нашел водителя, и мы поехали в соседнюю деревню.

Взяв хлеба, мы отправились обратно. В этот момент дрон скинул на нас гранату и повредил колесо. После этого мы вручную толкали машину до села. Как хорошо, что больше не было атак! Когда мы вернулись и разгрузились, водитель бросил автомобиль у себя во дворе, пересел на велосипед и выругался: «Больше я в эту деревню не поеду! Сколько езжу — меня ни разу не трогали, так как гражданская машина!»

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

— Чем вы питались на передовой?

— У нас были сухпайки и много консервов. Мы подогревали еду на сухом топливе и выдумывали рецепты. Например, смешивали несколько видов мяса и крошили галеты. Хлеба на позициях не было.

В сухпайке также был растворимый сок. Мы насыпали его в «полторашки» с минеральной водой и получали газированный напиток.

— Были ли у вас потери?

— Мы шли только вперед. Пока я был в зоне СВО, ни один мой боец не погиб. Я стал первым, кого ранило. Это произошло 17 ноября 2022 года, когда мы держали оборону под селом Макеевка, на линии Кременная — Сватово. Противник пошел в наступление. Неожиданно с другой стороны выехал танк. Поскольку у нас была одинаковая техника, мы не ожидали, что это враг. Он стал расстреливать мою позицию в упор. Я успел крикнуть ребятам: «В укрытие!» Все прыгнули в блиндажи и окопы. Танк бил по мне с десяти метров.

Одним выстрелом мне зацепило плечо, порвало бушлат и повредило бронежилет. Меня откинуло, как пушинку, на три метра от того места, где я стоял. В этот момент выскочил один из моих бойцов и пальнул по танку. Бахнул взрыв, и нас оглушило. Через пару секунд все пришли в чувство, меня схватили, оттащили в безопасное место и быстро оказали первую помощь.

Противник наступал, и нам нужно было обороняться. Я продолжил командовать своими бойцами по рации. Отбив атаку, мы собрали раненых, и ночью меня вывезли в первый пункт помощи к медикам. Затем отправили в Белгород, Петербург, Архангельск и в другие госпитали. В результате боевого ранения мне присвоили третью группу инвалидности.

— Вам было страшно на передовой?

— Да. Те, кто говорит, что не боялся, обманывают. Было непонятно, что тебя на самом деле ждет. Стрельба на полигонах — это детские игрушки по сравнению с дронами. Но боец постепенно привыкает ко всему.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Раньше нас называли пехотинцами, сейчас мы — штурмовики»

— Расскажите, как выжить штурмовику в зоне СВО?

— Самое главное — это умение, желание и стремление жить. Некоторые слышат звук снаряда и думают, что их не коснется, а затем погибают.

На СВО выживает тот, кто соблюдает правила. Например, если летит снаряд, нужно быстро укрыться и найти какую-нибудь защиту — поваленное дерево или яму в земле.

Раньше нас называли пехотинцами, затем — мотострелками, сейчас мы — штурмовики. Мы все отправились в зону специальной военной операции с верой в то, что поступаем правильно. Мы шли туда, чтобы защитить свои семьи. Чтобы наши родные, находящиеся дома, не знали, что такое война и летящие снаряды над головой.

Самое страшное оружие — польские минометы. Пока снаряд летит, он не издает звуков, следовательно, укрыться нельзя. Его слышно только в тот момент, когда он взрывается. Если это происходит, боец может получить ранения.

Я находился в зоне спецоперации в 2022–2023 годах. В то время у противника было не так много дронов. В основном они использовались для наблюдения, скидывали гранаты и взрывчатые вещества. Представьте себе: боец находится в поле, в лесу и слышит, как летит эта маленькая жужжащая штука. Военный видит дрон только в тот момент, когда он зависает над ним и сбрасывает гранату.

В этом случае нужно быстро сориентироваться, отбежать в сторону, как-то его обмануть. Сейчас стало еще страшнее, потому что число дронов возросло.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

— Как проходят столкновения с противником на линии боевого соприкосновения?

— Представьте себе две лесополосы. В одной находятся наши бойцы, в другой — противник. Сначала проводится артиллерийский обстрел. В этот момент пехота выдвигается со своих позиций и малыми группами направляется в сторону врага. Это делается для того, чтобы занять его позицию, заставить уйти, сдаться или уничтожить.

«Мы даем концерты и проводим уроки мужества в школах»

— Какие у вас планы на мирную жизнь?

— Мы, ветераны СВО, создали в Братске филиал межрегиональной общественной организации инвалидов войн, военной и государственной службы. Наша работа направлена на то, чтобы адаптировать к мирной жизни бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции.

Мы также занимаемся патриотическим воспитанием, часто проводим уроки мужества в школах, даем концерты, вывозим образцы экипировки и вооружения в музеи.

У меня есть государственная награда «За отвагу» и медаль за участие в СВО. Но я не считаю подвигом то, что мы сделали. Это обычное дело солдата, наш долг.

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